"Предлагают нам забыть, что у нас есть флаг и история": Зеленский — о мирных переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с Россией сейчас похожи не на диалог, а на ультиматумы со стороны РФ.

Россияне предлагают украинцам забыть, что у нас есть своя земля, свой флаг и история.

Об этом президент сказал во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ.

Зеленский подчеркнул, что войны заканчиваются переговорами, но путь к этим переговорам длинный и кровавый. Украинский лидер сказал, что последние три года пытался поговорить с Путиным, однако в Кремле отказывались организовывать разговор с диктатором.

"Повсюду они говорят, что готовы к диалогу. Но это ложь. Что это за диалог? Они нам завязывают руки, отрезают язык, а потом говорят, что готовы говорить. Это не диалог, это террорист, который чувствует в себе силу и безжалостный к человеческой жизни. Они не предлагают диалога. Они предлагают нам сдаться, принять их "мир", забыть, что у нас есть земля, флаг, что это наша история, просто стереть нас", — сказал президент Украины.

Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной. Песков заявил, что якобы РФ готова к урегулированию "украинской проблемы", если Украина выполнит требования Кремля.

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