Предлагают работу в "горячих" точках фронта: оккупанты проводят в Мариуполе скрытую мобилизацию

Оккупационная "власть" Мариуполя проводит скрытую мобилизацию, чтобы отправить на фронт свежее пушечное мясо. Местные украинские власти призывают мариупольцев выезжать из города.

Отмечается, жителям оккупированного Мариуполя поступают смс, где предлагают работать в так называемой "Государственной военизированной горноспасательной службе". Людям вроде бы предлагают устроиться водителями и машинистами. При этом среди мест дислокации – Донецк, Горловка и Макеевка.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя.

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"На самом деле происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это делали в Донецке. Таким образом, россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", — отметили в мэрии.

Городской совет призывает мариупольцев не вестись на эти или другие предложения от российских оккупантов и просит уезжать из города, чтобы не рисковать жизнью.

Напомним, оккупационная "власть" установила во временно захваченном Мариуполе заоблачные цены на продукты питания. Так, на однм из так называемых продовольственных ярмарок за килограмм колбасы нужно отдать более 850 грн.

Телемарафон | Спецвыпуск ТСН 11:00 за 15 августа 2022 года

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