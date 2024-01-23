Предлагают сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение: СБУ разоблачила вражескую ИПСО

Служба безопасности предупреждает о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев, в частности представителей органов государственной власти и частных компаний.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Дезинформация распространяется с помощью большого количества электронных ящиков, которые были сломаны российскими хакерами. Рассылка имеет все признаки целенаправленной информационно психологической операции.

В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение. Таким образом враг еще раз пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

СБУ уже заблокировала часть адресов, по которым осуществляется указанная рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

"Напоминаем, что за передачу информации об ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность. Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена", — говорится в сообщении СБУ.

Ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили, что теперь россияне пытаются искать лидеров общественного мнения, ветеранов, проукраинских активистов и украиноязычных спикеров. Их руками оккупанты стремятся распространять свою пропаганду в Украине и мире.

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