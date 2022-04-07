"Предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России выглядят циничными" — спикер МИД

Руководство Венгрии сознательно поддерживает путинскую войну в Украине.

Во время парламентских выборов политическая кампания правящей партии в Венгрии была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в переданном ТСН.ua комментарии.

По его словам, политическое руководство Венгрии после выборов в Будапеште перешло к следующему этапу – помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей.

"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев", — отметил Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях также свидетельствуют о поддержке кровавой политики Путина, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций.

"В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть", — сказал он.

Олег Николенко напомнил, что украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи. Украина является Родиной около 150 тыс. украинских венгров. В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, вредна для наших народов.

"На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников" для финансирования российской военной машины. Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", – считает он.

Напомним, Киев отреагировал на заявление Орбана о переговорах в Будапеште.

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