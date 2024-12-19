"Предложил технологическую дуэль "Орешником": Зеленский назвал Путина отморозком

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Путина отморозком после того, как он предложил Украине "технологическую дуэль".

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского совета.

"Видите, с кем мы имеем дело. Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Да, сегодня уже есть видео, можете посмотреть. Путин предложил "технологическую дуэль". Путин говорит: "Мы ударим, например, куда-то по Киеву "Орешником" — этой новой ракетой, а они пусть поставят противовоздушную оборону. И посмотрим, что будет. И вы думаете, что это адекватный человек? Просто отморозки...", – сказал украинский президент.

Напомним, Владимир Зеленский назвал, какие события могут приблизить завершение войны в Украине. По словам Зеленского, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

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