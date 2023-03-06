"Предназначена для уничтожения укрепленных объектов": военный эксперт о новой российской бомбе

Первое применение боеприпасов УПАБ-1500В, предназначенного для поражения высокозащищенных объектов, зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в строительстве за 5 марта.

По словам эксперта, боеприпас УПАБ-1500В – это аналог того, что предлагают Украине Соединенные Штаты.

"Те боеприпасы, которые предлагают нам США, сделаны на основе 100-150-килограммовых бомб и дальность планировки у них может составлять до 72 км. На бомбу просто одевается оперение с рулей и там есть большой блок, управляющий этой бомбой по GPS-навигации "Такой же аналог есть у РФ. Только бомба весом 1500 кг — практически в 10 раз больше, чем предлагают нам США", — говорит Жданов.

Он отмечает, что российская бомба, из-за своего веса может сбрасываться в 40 км от цели.

"Эта бомба предназначена для уничтожения укрепленных объектов. То есть отнести ее можно к категории «противобункерных». Ее собрат — 3000-тонная бомба сбрасывалась в обычном снаряжении на Азовсталь. Поскольку там не было нашей ПВО и город был в глубоком тылу российских войск и в окружении, они просто сбрасывали бомбы с самолета Ту-22М3, потому что меньший самолет эти бомбы не может поднять. есть подозрения, что эти бомбы могут больше не использоваться", – отметил эксперт.

Впрочем, по мнению эксперта, такие случаи будут единичными.

"Впервые эта бомба была продемонстрирована в 2019 году на аэрокосмической выставке в Москве. Как правило, на выставках представляют не серийное производство, то есть это лабораторная разработка. Если они и есть на сегодняшний день, то их очень мало. В России сегодня столь критическая ситуация с вооружением, что она понимает — все, что есть в лаборатории, надо сбрасывать. Ведь нет ничего другого. Поэтому есть первое применение. Но, я думаю, что эти бомбы можно сбивать, потому что они планирующие, не имеют двигателя и не разгоняются", — подытожил Жданов.

Напомним, российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя. Российское командование активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массовых побегов с фронта.