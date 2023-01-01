Предновогодний штурм Бахмута обернулся для оккупантов новым "конвейером смерти": цифры потерь поражают

Россияне потеряли более 170 человек убитыми и около 200 ранеными.

В субботу, 31 декабря, на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения с оккупантами, пытающимися захватить город. По оценкам украинских военных, более 170 россиян не дожили до нового года, еще около 200 получили ранения.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, все атаки россиян были безуспешными.

"Они не смогли прорвать нашу оборону очередной раз, не смогли достичь никаких промежуточных целей", — сказал Череватый.

Однако он отметил, что попытки захватить Бахмут россияне не будут прекращать, чтобы поддерживать миф о том, что "Путин никогда не отступает".

"Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти, постоянно доставляя на передний край мобилизованных, бывших узников и ЧВК разного пошиба", — сказал он.

Череватый отметил, что у России еще достаточно мобилизационного ресурса и старого советского вооружения, чтобы и дальше продолжать подобную тактику. Изменить сложившуюся ситуацию могут поставки Украине высокоточных систем вооружений, которые позволят отбросить оккупантов от Бахмута.

Напомним, Бахмут сегодня является самой горячей точкой фронта. ВСУ наносят оккупантам значительные потери, вследствие чего россияне вынуждены постоянно обновлять свои силы.

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