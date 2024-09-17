Для защиты ЕС: еще одна страна соглашается с тем, что Украине нужно предоставить разрешение бить дальнобойным оружием

Эстония просит снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия для Украины, поскольку это поможет остановить дроны в начале путешествия и изменит всю ситуацию.

Об этом рассказал президент Эстонии Алар Карис в эксклюзивном интервью с международной обозревателем ТСН Яной Слесарчук.

"Во-первых, я говорю об этом на каждом шагу. Мы должны снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия для Украины, потому что если вы сможете остановить эти дроны в начале их путешествия в наши страны, будет совсем другая ситуация. Поэтому мы должны приложить всех усилий, чтобы эти ограничения были упразднены", — сказал он.

Президент Эстонии подчеркнул необходимость обсуждения инцидентов с дронами и другими ситуациями между странами НАТО, отметив, что Эстония возлагается на партнеров по НАТО, а решения требуют времени и переговоров.

"Конечно, мы, страны-члены НАТО, должны начать обсуждение этих так называемых инцидентов. Они случаются не только с дронами, есть и другие ситуации. Это значит, что мы должны принять, как мы будем реагировать на такие ситуации, потому что в Эстонии у нас нет истребителей, и мы должны полагаться на партнеров по НАТО. Однако ни наш премьер, ни наш президент не должны предоставлять приказы силам НАТО. сказал он.

Напомним, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская энергетическая инфраструктура уничтожена на 80% управляемыми бомбами, и отметил необходимость разрешения на применение западных дальнобойных ракет, поскольку Россия переместила свои самолеты на расстояние, недостижимое для обычного оружия.

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