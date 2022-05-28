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Предотвращение продовольственного кризиса: Зеленский с Джонсоном обсудили поставки горючего и разблокировку портов

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Предотвращение продовольственного кризиса: Зеленский с Джонсоном обсудили поставки горючего и разблокировку портов

Фото: president.gov.ua/facebook

Президент Украины и премьер-министр Великобритании обсудили оборонную поддержку и гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном про оборонную поддержку и поставки горючего в Украину, о том, как можем разблокировать украинские порты, а значит, как можем не допустить развертывания продовольственного кризиса.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении 28 мая.

"Отдельно обсудили и гарантии безопасности для Украины. Должны активизировать работу над этим", — добавил Зеленский.

Кроме того, президент на следующей неделе ожидает положительных новостей от западных партнеров по поставке оружия. Зеленский подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над усилением поставок вооружения для борьбы против врага.

"Надо наконец признать Россию государством-террористом" - обращение Владимира Зеленского за 28 мая

"Надо наконец признать Россию государством-террористом" - обращение Владимира Зеленского за 28 мая

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