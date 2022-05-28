Предотвращение продовольственного кризиса: Зеленский с Джонсоном обсудили поставки горючего и разблокировку портов

Президент Украины и премьер-министр Великобритании обсудили оборонную поддержку и гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном про оборонную поддержку и поставки горючего в Украину, о том, как можем разблокировать украинские порты, а значит, как можем не допустить развертывания продовольственного кризиса.
Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении 28 мая.
"Отдельно обсудили и гарантии безопасности для Украины. Должны активизировать работу над этим", — добавил Зеленский.
Кроме того, президент на следующей неделе ожидает положительных новостей от западных партнеров по поставке оружия. Зеленский подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над усилением поставок вооружения для борьбы против врага.
Читайте также:
- "Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война в Украине затянется
- Почему во время ракетных обстрелов страдают гражданские объекты: в Минобороны назвали две причины
- "Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти