Предпочтение отдается украиноязычным: российские оккупанты набирают наемников для формирования ДРГ

Командование российской армии набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп, чтобы в дальнейшем применять их в Украине.
Предпочтение оккупанты отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят по-украински.
Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге 3 июня.
"Командование вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", — сообщил представитель оборонного ведомства.
Мотузяник также проинформировал, что во временно захваченном Херсоне российские оккупанты разграбили магазин "Эпицентр". Награбленное сразу вывезли в оккупированный Крым.
Напомним, накануне в Минобороны Украины сообщили, что Россия переходит на усиленный режим производства стрелковой техники и ракет из-за потерь в войне.
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