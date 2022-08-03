"Предполагаем, что война может затянуться до холодов" - украинская военнослужащая

Россиянам зимой будет тяжелее воевать в Украине, куда их бросил диктатор Путин.

Впрочем, чтобы ВСУ к холодам могли подвинуть оккупантов, нужно больше оружия.

Об этом заявила заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашко в комментарии "Эспрессо".

"Ситуация на фронтах может развиваться по-разному. Мы готовимся к разным сценариям и надеемся, что к холодам сможем продвинуться вперед. Для этого, конечно, нужно больше оружия. Однако мы верим, что скоро сможем выгнать оккупантов с нашей земли", — сказала военнослужащая.

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По ее словам, в зимний период врагу будет труднее вести боевые действия против защитников Украины.

"Мы предполагаем, что война может затянуться к холодам, и активно к этому готовимся. Условия с дождями и холодами несколько усложняются. Однако условия усложняются не только для нас, но и для врага. Им будет еще сложнее вести боевые действия в условиях холода и дождя. То есть мы к этому материально и психологически готовы", – пояснила Чашка.

Напомним, военный эксперт объяснил, как будут действовать ВСУ.

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