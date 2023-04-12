Предпосылки для протеста есть: российский политолог о последствиях электронных повесток в РФ

По его мнению, протестные настроения только начинают назревать, ведь россияне очень боятся репрессивной машины.

Ущемления путинским режимом таких известных для россиян людей, как Алла Пугачева или Лия Ахеджакова, вносит когнитивный диссонанс в восприятие рядовых граждан РФ. На фоне этих событий у россиян просыпается подзабытый страх быть репрессированным.

Об этом заявил в комментарии FREEДОМ Аббас Галлямов – российский политолог и бывший спичрайтер Путина.

"Это все вносит тот же когнитивный диссонанс. Просто влияние получается двоякого плана. С одной стороны, конечно же, доверие к системе снижается вследствие всех этих вещей. Людям вообще такие вещи не нравятся. Но с другой стороны, они начинают бояться еще больше. Мол Если уж там Пугачеву так могут, то чего уж там с нами, простыми смертными сделают, так что надо забиться в свой угол и молчать. Если потребуют, значит, поддакивать, ну, возможно, тогда пронесет, переживем. Инстинкт выживания при репрессиях, он, конечно, сейчас у россиян просыпается", — сказал Галлямов.

По его словам, из-за страха перед мобилизацией значительно упало количество россиян, которые считают, что нужно воевать против Украины до победного конца.

"То есть это такая мягкая форма антивоенных заявлений о своей позиции по сравнению с людьми, которые поддерживают войну. Ведь вопрос, куда пропали предыдущие 300 тысяч мобилизованных, будет актуален", – говорит бывший спичрайтер Путина.

Уверенности, что ситуация взорвется уже сейчас, нет, ведь россияне боятся мощной репрессивной машины, говорит политолог. Однако сама мобилизация значительно подрывает лояльность населения к путинскому режиму.

По его мнению, сейчас, после введения электронных повесток, уже будут призывать чуть менее лояльных россиян или тех, кто смог уклониться раньше.

"Это (протестные настроения. – ред.) только-только начинает назревать. Хотя предпосылки для этого есть", – подытожил эксперт.

Напомним, что Россия сравнила электронные и бумажные повестки. Отныне россиянам в приложения "Госуслуги" (аналог украинской "Дії" – Ред.) будут присылать электронные повестки и наказывать "уклонистов".

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