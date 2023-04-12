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Предпосылки для протеста есть: российский политолог о последствиях электронных повесток в РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Предпосылки для протеста есть: российский политолог о последствиях электронных повесток в РФ

Фото: Getty Images

По его мнению, протестные настроения только начинают назревать, ведь россияне очень боятся репрессивной машины.

Ущемления путинским режимом таких известных для россиян людей, как Алла Пугачева или Лия Ахеджакова, вносит когнитивный диссонанс в восприятие рядовых граждан РФ. На фоне этих событий у россиян просыпается подзабытый страх быть репрессированным.

Об этом заявил в комментарии FREEДОМ Аббас Галлямов – российский политолог и бывший спичрайтер Путина.

"Это все вносит тот же когнитивный диссонанс. Просто влияние получается двоякого плана. С одной стороны, конечно же, доверие к системе снижается вследствие всех этих вещей. Людям вообще такие вещи не нравятся. Но с другой стороны, они начинают бояться еще больше. Мол Если уж там Пугачеву так могут, то чего уж там с нами, простыми смертными сделают, так что надо забиться в свой угол и молчать. Если потребуют, значит, поддакивать, ну, возможно, тогда пронесет, переживем. Инстинкт выживания при репрессиях, он, конечно, сейчас у россиян просыпается", — сказал Галлямов.

По его словам, из-за страха перед мобилизацией значительно упало количество россиян, которые считают, что нужно воевать против Украины до победного конца.

"То есть это такая мягкая форма антивоенных заявлений о своей позиции по сравнению с людьми, которые поддерживают войну. Ведь вопрос, куда пропали предыдущие 300 тысяч мобилизованных, будет актуален", – говорит бывший спичрайтер Путина.

Уверенности, что ситуация взорвется уже сейчас, нет, ведь россияне боятся мощной репрессивной машины, говорит политолог. Однако сама мобилизация значительно подрывает лояльность населения к путинскому режиму.

По его мнению, сейчас, после введения электронных повесток, уже будут призывать чуть менее лояльных россиян или тех, кто смог уклониться раньше.

"Это (протестные настроения. – ред.) только-только начинает назревать. Хотя предпосылки для этого есть", – подытожил эксперт.

Напомним, что Россия сравнила электронные и бумажные повестки. Отныне россиянам в приложения "Госуслуги" (аналог украинской "Дії" – Ред.) будут присылать электронные повестки и наказывать "уклонистов".

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Дата публикации
Просмотры
286
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