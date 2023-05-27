Предприятия, обслуживающие войну: Зеленский рассказал о новых санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых санкциях против России и предприятий, помогающих оккупационной армии в войне против Украины.

Об этом он сообщил 27 мая во время обращения к украинцам.

Президент сообщил о введении санкций против юридических и физических лиц – большинство из них российские – работающие на террор. В общей сложности 220 компаний и 51 физическое лицо.

"Это предприятия ВПК и соприкасающиеся российские компании. Предприятия, обслуживающие войну. И лица, через которых происходит управление этими компаниями. Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые - в других странах. Но глобальное давление получат все. Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию - прямо или косвенно. Каждое такое лицо будет заблокировано, и наши, украинские, санкции или уже синхронизированы, или будут синхронизированы с санкциями свободного мира", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия проигрывает в войне против Украины, как и те, кто им помогал в этом.

"Когда Россия начинала эту агрессию, там смотрели на мир как на себя в зеркало. Там думали, что якобы все в мире - такие же циничные и якобы - так же презирают людей, как хозяева России. Но мир другой - мир помогает нам защищать жизнь. И каждый, кто идет против мира, станет маргиналом. Россия ничего не получит и все проиграет. Вместе с теми, кто еще как-то пытается ей помогать в терроре. Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты - еще более масштабные", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что после введения западных санкций против РФ ситуация в российской экономике стала очень затруднительной. По его словам, в настоящее время РФ находится "в д*пи".

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