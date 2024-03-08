Предприятия РФ начали массовое производство тяжелейшей планирующей бомбы ФАБ-1500-М54

Россияне начали массовое производство бомб ФАБ-1500-М54. Оккупанты тем временем все чаще используют их при обстрелах Украины.

Российские военно-промышленные предприятия начали производство тяжелейшей планирующей бомбы ФАБ-1500-М54.

Об этом пишет российский BILD.

Как стало известно, россияне приступили к массовому производству бомб ФАБ-1500-М54. Оккупанты тем временем все чаще используют их при обстрелах Украины. В частности, ФАБ они сбросили на многоэтажку в Красногоровке недалеко от Донецка.

Российские пропагандисты даже сняли взрыв на видео с разных сторон. На одной из записей видно, как бомбу сбрасывают на жилой район, она падает и взрывается, выпуская огненный шар высотой в 20 этажей.

В то же время глава ВВС Украины Николай Олещук еще в ноябре прошлого года предупреждал, что в России есть "признаки подготовки к массовому развертыванию ФАБ-1500". В феврале этого года Министр обороны России Сергей Шойгу посетил завод, где производят эти бомбы. Российская пропаганда тогда говорила, что их производство ведется с начала войны.

Добавим, что ФАБ-1500-М54 является дальнейшим развитием бомбы КАБ-1500, которая была разработана в Советском Союзе в 1970-х годах и использовалась с 1980-х годов.

Напомним, что ночью 8 марта армия РФ нанесла массированный удар по Донетчине. Враг атаковал Мирноград, Шахово и Новогродовку. В результате обстрела четыре человека ранены.

Читайте также: