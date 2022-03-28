Председатель Балаклейской общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами – Синегубов

Его задержали солдаты РФ еще два дня назад.

Глава Балаклейской общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Он предал интересы страны, украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", — заявил Синегубов.

Иван Столбовой / facebook.com/ivan.stovbovoi

Он также напомнил, что Верховная Рада Украины ужесточила уголовную ответственность за государственную измену. Глава Харьковской ОГА отметил, что Столбового теперь ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы.

"Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами!" – поделился он.

Напомним, в Балаклее 26 марта россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова. Тогда же появилась информация, что задержали и мэра Ивана Столбового.

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