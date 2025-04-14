Председатель Сумской ОВА ответил на обвинение в организации награждения военных в городе

13 апреля российские войска вы ударили двумя ракетами по Суммах / © Сумская областная прокуратура

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Глава Сумской ОВА Владимир Артюх отверг обвинения в организации награждения военных в центре города Сумы 13 апреля, в Вербное воскресенье, куда российские военные ударили двумя ракетами.

Об этом Владимир Артюх сказал в комментарии " Суспільному “.

«Моей инициативы там не было. Я был приглашен», — сказал Владимир Артюх.

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Однако, кто пригласил его на мероприятие, Артюх не ответил.

«Это уже другая тема», — сказал он.

«Суспільне» обратилось за комментарием к 117 бригаде ТРО по мероприятию по награждению в Сумах, а также его инициатору. Однако ответа пока не получило.

Ранее Конотопа городской голова Артем Семенихин заявил, что в тот день глава ОВА Владимир Артюх организовал в помещении конгресс-центра награждения 117 бригады ТрО. А нардепка Марьяна Безугла 13 апреля на странице в Facebook также заявила, что была утечка информации о награждении военных в Сумах.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные якобы «атаковали» командный центр ОТУ «Северск» ВСУ в Сумах.

В результате двух ракетных ударов РФ 13 апреля в Сумах погибли 35 человек. Войска РФ ударили по центру города ракетами с кассетным снаряжением. В ГУР сообщили, что удары были ракетами «Искандер-М"/KN-23».

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