Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат организовали схемы уклонения от мобилизации – СБУ

СБУ ликвидировала еще три схемы уклонения от мобилизации.

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения мужчин от мобилизации в условиях войны. В результате следственно-оперативных мероприятий сообщено о подозрении пяти организаторам сделок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тыс. дол.

Так, в Киеве были разоблачены две преступные схемы. Первую – организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы, который оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета "по состоянию здоровья".

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

В Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу.

Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, в Раде хотят создать публичный реестр уклонистов – как это будет работать.

Читайте также: