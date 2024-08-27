Председателя ВЛК на Закарпатье подозревают в изготовлении "липовых" медицинских документов для военнообязанных: действовало две схемы

В Закарпатье были заблокированы две схемы незаконной переправки военнообязанных за границу.

На Закарпатье сообщено о подозрении главе военно-врачебной комиссии при районном ТЦК и СП, медицинской сестре Хустской районной больницы, местному жителю и уроженцу Хмельницкого. Их подозревают в организации незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Согласно версии правоохранителей, подозреваемые за определенную плату производили поддельные медицинские документы. Эти документы использовались для того, чтобы признать военнообязанных непригодными к службе в армии и исключить их из военного учета. Благодаря этому они могли беспрепятственно уезжать за пределы Украины во время войны.

Задержание мужчины/Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

По документам медсестра и ее сообщник получили две суммы неправомерной выгоды: 5000 и 1500 долларов США, которые они планировали распределить между всеми участниками схем. Другого подозреваемого, помогшего получить гражданину группу инвалидности, задержали при получении 6000 долларов США. Их задержали в соответствии со статьей 615 УПК РФ.

Деньги, которые были изъяты у правонарушителей/Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее "Укринформ" и местный журналист Виталий Глагола сообщили, что СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и у военного комиссара Василия Зубатова.

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