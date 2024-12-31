Воюющие на стороне России против Украины солдаты КНДР не изменят ситуацию на поле боя из-за их слабой эффективности.

Такое мнение в эфире Вечер. Live высказал заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андронников.

Он заявил, что Россия использует северокорейских солдат в качестве "пушечного мяса".

Военный заявил, что такая тактика характерна для Первой и Второй мировых войн.

"Особой эффективности у этих подразделений не наблюдается. Если честно, мы ожидали от них большего. Это слова тех, кто сталкивался с ними в бою", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиян есть приказ убивать солдат КНДР, чтобы те не попали в плен.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР.

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