Россия использует северокорейских солдат в качестве "пушечного мяса".
Воюющие на стороне России против Украины солдаты КНДР не изменят ситуацию на поле боя из-за их слабой эффективности.
Такое мнение в эфире Вечер. Live высказал заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андронников.
Он заявил, что Россия использует северокорейских солдат в качестве "пушечного мяса".
Военный заявил, что такая тактика характерна для Первой и Второй мировых войн.
"Особой эффективности у этих подразделений не наблюдается. Если честно, мы ожидали от них большего. Это слова тех, кто сталкивался с ними в бою", — рассказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что у россиян есть приказ убивать солдат КНДР, чтобы те не попали в плен.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР.
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