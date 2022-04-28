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Представитель ООН едет в Запорожье, чтобы координировать спасение людей из Мариуполя

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Представитель ООН едет в Запорожье, чтобы координировать спасение людей из Мариуполя

Getty Images

Координатор ООН в Украине Оснат Лубрани заявила, что она едет в Запорожье, чтобы координировать спасение людей из Мариуполя.

Она отметила, что это решение принял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Об этом она написала в Twitter.

"Я еду в Запорожье, чтобы подготовиться к обнадеживающей эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована, чтобы помочь спасти жизнь украинцев и помочь нуждающимся", — написала Оснат Лубрани.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские военные нанесли 50 авиаударов по Мариуполю. Захватчики сбрасывали на город запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы. Кроме этого, применяли ракеты и били из артиллерии.

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