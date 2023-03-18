Представитель российского МИД Захарова озвучила "мирный план" РФ: чего желают оккупанты

Для урегулирования военного конфликта в ведомствв Лаврова, кроме "демилитаризации" и "денацификации" Украины, жаждут отмены санкций и исков против России.

В субботу, 18 марта, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что отмена всех антироссийских санкций и всех исков против Москвы в международных судебных инстанциях должна быть неотъемлемой частью "мирного урегулирования" в Украине.

Обнародованное заявление внешнеполитического ведомства РФ цитируют российские пропагандисты.

По словам Захаровой, для "устойчивого мира" необходимо добиваться прекращения поставок оружия в Украину.

"Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована, все угрозы, исходящие из ее территории, должны быть устранены, ее статус безъядерного государства должен быть обеспечен, права русскоязычного населения и национальных меньшинств должны быть гарантированы", — пела старую песню, звучащую из Кремля с первых дней вторжения, спикер МИД.

Кроме того, "мирный план" Захаровой предусматривает "отмену всех незаконных санкций и исков против России в международных судах".

Она раскритиковала формулу мира Зеленского, назвав ее набором оторванных от реалий ультимативных требований к России, среди которых - вывод войск из Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, выплата репараций и, по ее словам, "явка с повинной в международные трибуналы".

По словам российской дипломатки, украинская формула мира ставит своей целью добиться капитуляции РФ с помощью Запада.

Напомним, Мария Захарова ранее заявила, что Россия якобы давала согласие на продление зерновых соглашений всего на 60 дней, а не на 120.

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