Представитель США в ОБСЕ: Байден поручил передавать МКС информацию о преступлениях россиян

Представитель Соединенных Штатов в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что президент Джо Байден отдал распоряжение передавать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд ( МКС ) в Гааге.

Об этом сообщает Укринформ.

"Да, я могу подтвердить: президент решил, что для нас очень важно, чтобы была возможность привлечения к ответственности за различные военные преступления и другие зверства, которые Россия совершила в Украине. И наш подход в том, чтобы поддерживать всех субъектов, которые принимают участие в процессе привлечения к ответственности", — сказал постпред США при ОБСЕ.

Кроме того, он отметил, что в Вашингтоне поддерживается идея создать международный трибунал для рассмотрения российской агрессии против Украины.

"Итак, есть разные усилия в разных корзинах. И тот факт, что мы поддержали Международный уголовный суд, обязывает нас делиться информацией с ним. Думаю, президент Байден решил, что крайне важно, чтобы мы это сделали и поддержали МКС не только на словам, но и путем предоставления фактической информации, которая есть в нашем распоряжении", — заявил Карпентер.

Он не стал рассказывать детали той информации, которую США передают МКС, но отметил, что "этот очень важный шаг к сотрудничеству с МКС свидетельствует о том, насколько важно для президента Байдена поддержать привлечение к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Украине". .

Напомним, ранее сообщалось, что Главному управлению разведки считают возможной выдачу нового ордера от Международного уголовного суда (МКС) на арест президента РФ Путина по военным преступлениям.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин опасается, что его могут арестовать по требованию Международного суда, поэтому отменяет свои визиты за границу.

Читайте также: