Представитель Ватикана после визита в Москву заявил, что мирного плана не существует

Кардинал Маттео Дзуппи, посланник Ватикана, заявил об отсутствии мирного плана для завершения войны в Украине. Это заявление он сделал после своего визита в Москву в рамках специальной миссии Ватикана.

Об этом пишет итальянское издание RAI.

По словам кардинала, основным элементом его миссии были "гуманитарные аспекты". Он также отметил, что совместно с Государственным Секретариатом и Папой Франциском они будут рассматривать возможности развития полученных представлений.

"В настоящее время отсутствует мирный план, не проводится посредничество. Однако существует большое стремление остановить насилие и сохранить человеческие жизни, начиная с самых маленьких", — сказал кардинал Дзуппи.

Напомним, что Минобороны Украины обратилась к оккупантам в Крыму.

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