Представители РДК и легиона "Свобода России" все еще находятся в Белгородской области – ГУР

Добровольцы стремятся освободить Белгородскую область и всю Россию от диктаторского режима Владимира Путина.

Представители добровольческих подразделений "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" все еще находятся на территории России вБелгородской области.

Об этом сообщил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Он заявил, что российские добровольцы стремятся освободить Белгородскую область и всю Россию от диктаторского режима Владимира Путина.

"Да, конечно, есть представители РДК и легиона "Свобода России", есть представители движения сопротивления, которое действительно разворачивается... Да, такие люди остаются на территории, которая называется пока "Российская Федерация", и их география распространяется, и их количество увеличивается", — отметил Юсов.

Кроме того, представитель ГУР отметил, что в дальнейшем названия земель и их статусы могут изменяться.

"Юридические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая называется "Российская Федерация" — в нее входят исторически разные земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня название такое. Далее будем видеть", — подытожил представитель ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что российский добровольческий батальон "Свобода России" показал видео своей работы в Белгородской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в украинской разведке объяснили, что происходящее на территории РФ – это внутренний конфликт и прямые последствия полномасштабной войны против Украины.

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