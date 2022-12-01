Представители "Росатома" воруют деньги, которые Украина платит работникам Запорожской АЭС – ГУР

Работники "Росатома" разворовывают деньги, которые Украина выделяет на зарплаты работникам оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россияне разворовывают зарплаты украинских работников АЭС. Они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карты) на имя персонала ЗАЭС, имеющие гражданство Украины.

"Реальные финансовая отчетность не оформляется и не подается. То есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "росатома"", — говорится в сообщении.

В настоящее время на атомной станции находится 500 оккупантов, из которых 200 — это "кадыровцы". Они терроризируют украинцев и вынуждают их сотрудничать с российскими захватчиками.

"В промышленной зоне станции обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию. Об этом было сообщено так называемой "полиции" Энергодара. Прибывшие на место событий сотрудники ФСБ распространили информацию, что это вроде бы" тайники диверсионных подразделений ВСУ", — отмечает ГУР.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские террористы еще в начале полномасштабного вторжения захватили крупнейшую атомную станцию Европы – Запорожскую АЭС. До этого жители Энергодара едва ли не каждый день выходили на протесты и становились перед танками россиян, чтобы не допустить оккупации.

Ранее президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС, которую они захватили и угрожают ядерным терроризмом.

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле. Они обсудили вопросы создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Читайте также: