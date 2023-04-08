Представительница президента в Крыму назвала вероятный способ деоккупации полуострова

Скорее всего, Крым будет уволен военным путем. В таком случае деоккупация полуострова может произойти в кратчайшие сроки.

Соответствующее заявление сделала постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева в эфире " Радио Свобода ".

По ее словам, после попыток России аннексировать еще четыре украинских области – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую – стало понятно, что военный элемент возобновления контроля над Крымским полуостровом стал ключевым.

"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры. Но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, увольнение будет военным путем", — заявила Ташева.

Кроме того, она говорит, что деоккупация полуострова может произойти в кратчайшие сроки.

"Российская Федерация не хочет коммуникировать на тему политико-дипломатического урегулирования. Как не хотела коммуникировать до полномасштабного вторжения, так и после. Мы понимаем, что нам не с кем коммуникировать", — сказала Ташева.

Напомним, что Украине вряд ли удалось бы деоккупировать Крым в ближайшее время до увольнения Донбасса, как это рекомендуют многие западные военные эксперты. Для этого нужно провести грандиозную военную операцию.

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