"Представляю свою семью в одном из этих домов": генсек ООН после зверств оккупантов посетил Бородянку (фото)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Бородянку под Киевом, пережившую российскую оккупацию.
Поселок Бородянка неподалеку от столицы Украины — Киева, значительно пострадавший из-за российской оккупации, посетил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война в ХХІ веке недопустима", — сказал Гутерриш.
Напомним, 26 апреля генсек ООН встретился с Владимиром Путиным. В среду 27 апреля он встретился с Владимиром Зеленским.
Ранее в ООН назвали шокирующее количество украинцев, которые могут уехать из страны из-за войны.
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