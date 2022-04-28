"Представляю свою семью в одном из этих домов": генсек ООН после зверств оккупантов посетил Бородянку (фото)

"Представляю свою семью в одном из этих домов": генсек ООН после зверств оккупантов посетил Бородянку (фото)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Бородянку под Киевом, пережившую российскую оккупацию.

Поселок Бородянка неподалеку от столицы Украины — Киева, значительно пострадавший из-за российской оккупации, посетил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война в ХХІ веке недопустима", — сказал Гутерриш.

Напомним, 26 апреля генсек ООН встретился с Владимиром Путиным. В среду 27 апреля он встретился с Владимиром Зеленским.

Ранее в ООН назвали шокирующее количество украинцев, которые могут уехать из страны из-за войны.

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