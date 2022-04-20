Предстоятель ПЦУ призвал не скапливаться в храмах на Пасху и не проводить службы ночью

Предстоятель ПЦУ призвал не скапливаться в храмах на Пасху и не проводить службы ночью

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний говорит, что враг пытается избавить нас от духовной радости, поэтому церковь призывает ради сохранения жизни быть бдительными.

Митрополит Эпифаний отметил, что в опасных районах, где есть риски провокаций, проводить богослужение не обязательно ночью, возможно днем, а также разделять время, чтобы не было скопления людей, об этом он отметил в эфире марафона «Единые новости».

Напомнил, что приобщиться к богослужениям можно онлайн, ведь будут в сети трансляции из Киева, а потом прийти в свою церковь только на освящение пасок.

В то же время предстоятель удивляется, что «те, которые называют себя христианами, совершают такие зверства в такие дни». Он отметил, что был запрос и от церкви о прекращении огня на Пасху, но в то, что оно произойдет, мало верится.

Эпифаний отметил, что слышит от священников МП призыв о трибунале для российского митрополита Кирилла, призывающего к войне в Украине, но отмечает, что руководители церкви в Украине должны от слов переходить к действиям.

«Победа, безусловно, будет на нашей стороне», – убеждает предстоятель.

Митрополит Эпифаний рассказал о правилах безопасности на Пасху

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