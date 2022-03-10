Предстоятель УПЦ Онуфрий обвинил РФ в нападении на Украину и назвал войну "самым страшным грехом"

По его словам, Украина переживает время сложных испытаний, вызванных нападением на нашу страну войск Российской Федерации.

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата), Митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий сделал заявление о войне России против Украины. Он, в частности, заявил, что "сегодня наша страна переживает время сложных испытаний, вызванных нападением на нашу страну войск Российской Федерации", а также назвал войну "страшнейшим грехом".

Об этом идет речь в заявлении Украинской Православной Церкви от 10 марта 2022 года.

"Украинская Православная Церковь — это Церковь украинского народа. Она объединяет верующих на Востоке и Западе, Севере и Юге нашей страны. В ее состав входят люди разных национальностей и разных политических убеждений. Но все мы едины во Христе. За более чем 1000- годовую историю своего существования, наша Церковь всегда была и остается со своим народом", – говорится в сообщении.

По словам Онуфрия, сегодня Украина переживает время сложных испытаний, вызванных нападением на нашу страну войск Российской Федерации.

"Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви не прекращаются усиленные молитвы за скорейшее наступление мира и прекращение кровопролития. Мы последовательно призываем к мирному урегулированию конфликтов путем диалога. Война — это самый страшный грех, который существует на этом свете. Она заставляет смотреть на другого человека не как на образ Божий, а как на врага, которого надо убить. Поэтому нет оправдания тем, кто начинает войны", — сказал он.

Предстоятель УПЦ добавил: "К большому сожалению, за эти несколько дней погибло большое количество мирных людей, среди которых – пожилые, женщины и дети; уничтожена гуманитарная инфраструктура — больницы, роддома, школы, детские дома; а выжившие вынуждены покинуть свои дома и даже страну ради спасения своих жизней, став беженцами и переселенцами. В этой связи, для предотвращения еще больших жертв и страданий нашего народа, обращаемся ко всем, от кого это зависит, обеспечить реальные гуманитарные коридоры для неотложной эвакуации мирных жителей из находящихся на линии огня населенных пунктов и обеспечить их безопасность" .

"Учитывая боевые действия, некоторые украинские военнослужащие, выполняя свою присягу и обязанность защиты Родины, к сожалению, были ранены или оказались в плену. Поэтому Украинская Православная Церковь, заботясь о своих согражданах, просит проявить человеческое сострадание и христианское милосердие, организовать выдачу раненых и осуществить обмен военнопленными. Верим, что Господь наш Иисус Христос покровительством Своей Пречистой Матери, сохранит нашу страну и ее боголюбивый народ, и подаст нам долгожданный мир", — добавил предстотель УПЦ.

Напомним, 24 февраля, в день нападения России, глава Украинской православной церкви Онуфрий поддержал украинскую армию и обратился к президенту страны-агесорки Владимиру Путину.

Он призвал президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия в Украине.

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