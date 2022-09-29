"Предупреждение для всех коллаборантов": чье авто взорвали партизаны в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 29 сентября произошел взрыв в машине коллаборантки Елены Шапуровой, возглавляющей местный департамент образования при оккупантах. Шапурова отделалась незначительными повреждениями.

Мэр Мелитополя Иван Федоров на Youtube-канале ТСН назвал взрыв предупреждением для приспешников оккупантов и рассказал, чем "прославилась" Шапурова.

"Сегодня было совершено очередное предупреждение для всех коллаборантов на территории временно оккупированных городов. Был взрыв, в котором незначительно, но пострадала коллаборантка, которая пообещала оккупантам организовать образовательный процесс на временно оккупированной территории города Мелитополя. Это хорошо известный экземпляр — Елена Шапурова, которая была под уголовной статьей больше года назад, должна была получить судимость за коррупцию. Но она решила использовать захват города Мелитополя и временную оккупацию как окно возможностей для себя", — сообщил Федоров.

Фото: РИА Мелитополь

Мэр подчеркнул, что Шапурова "занималась террором директоров школ и детских садов, занималась угрозами в сторону родителей и требовала приводить в школы детей".

"Именно она занимается пропагандой в школах, где есть не учебный процесс, а именно пропаганда, где промывают мозг нашим детям пением гимна враждебного государства. Именно она первой зашла в библиотеку и начала выбрасывать учебники по истории нашего государства", — рассказал он.

Как отметил Федоров, взрыв — это "хороший пример того, что силы сопротивления, партизанское движение в Мелитополе работает, ни об одном коллаборанте оно не забудет".

В свою очередь, в Запорожской областной прокуратуре рассказали, что Шапуровой сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

"По данным следствия, в марте 2022 года директор одного из колледжей Мелитополя добровольно дала согласие возглавить незаконно созданный на оккупированной территории орган образования. О своем назначении "руководителем Мелитопольского отдела образования" подозреваемая лично сообщила каждому директору школы. На поддержание незаконной власти военной администрации псевдоначальница требовала от педагогов оккупированного города организовать учебный процесс по программе страны-агрессора", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Иван Федоров рассказал, что в Мелитополе среди местных коллаборантов началась паника. Предатели боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и пытаются сами выйти на связь с украинскими спецслужбами. Также он отметил, что коллаборанты все чаще отказываются сотрудничать с врагом.

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