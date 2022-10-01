Предупреждение Лукашенко: украинские военные подготовились к возможному наступлению со стороны Беларуси (фото)

В рамках подготовки к возможным угрозам со стороны Беларуси в северных регионах Украины продолжаются совместные учения "Северный ураган" ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.

На одном из участков вблизи границы с Беларусью в рамках обучения Силы обороны Украины в очередной раз отработали порядок действий на случай обострения ситуации.

Об этом сообщили на официальном сайте МВД Украины.

Отмечается, что первыми в сторону государственного рубежа выдвинулись резервы Государственной пограничной службы Украины, а вскоре Вооруженных Сил и Нацгвардии. Бойцы и техника отрабатывали взаимодействие при переходе в оборону, действия по блокированию определенного района по недопущению продвижения войск агрессора, выявления диверсантов, корректировщиков, других вражеских элементов.

Участники учений тренировались совместно выполнять задачи, как на заранее оборудованных позициях и блокпостах, так и занимать оборону, развертывать контрольные посты на определенном участке.

"Все подразделения должны быть одним крепким кулаком, чтобы наше государство осталось нашим государством, окрепло, давало отпор любому агрессору, откуда бы он ни пришел", — подчеркнул заместитель начальника пограничного отряда полковник Александр Середа.

Он отметил, что, учитывая события 24 февраля на участке Черниговского отряда, это особенно актуально для границы с Беларусью.

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил готовность помогать оккупантам, но свою армию бросать в бой не торопится.