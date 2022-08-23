Предупреждение США об ударах России и поврежденные мосты на оккупированных территориях: главные новости ночи 23 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 23 августа:
- У Соединенных Штатов есть данные разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты. Читать дальше –>
- Украинские военные подтвердили поражение Антоновского моста через Днепр в Херсоне и моста через Каховскую ГЭС. Читать дальше –>
- Ракета из Белгорода, по которым обычно оккупанты целят по Харькову, упала на российский город. Читать дальше –>
- В ООН был объявлен состав специальной комиссии, которая будет проводить расследование теракта в Оленовке. Читать дальше –>
- Во время визита в Киев министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен глава Минобороны Украины сделал неожиданное предложение. Читать дальше –>
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