Предупреждение: враг готовит провокацию против Коордштаба по вопросам военнопленных

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает о подготовке фальсификации документов, направленных на дискредитацию Координационного штаба по вопросам военнопленных.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины в Telegram.

"Будут распространены сфальсифицированные документы. Это бумаги с эмблемами Координационного штаба или "шапкой", где речь идет о Координационном штабе по обращению с военнопленными", — говорится в сообщении.

Сообщается, что распространяемые документы, якобы принадлежащие Координационному штабу по обращению с военнопленными, содержат фальшивые данные, включая ложные фамилии должностных лиц и вымышленные названия подразделений. В ГУР МО Украины отметили, что эти подделки грубо нарушают стандарты документооборота и преследуют цель дискредитацию работы государственных структур и посев недоверия среди граждан.

По информации разведки, враг продолжает манипулировать семьями пленных и пропавших без вести, распространяя ложь и поддельные документы для дискредитации официальных структур. Призывают быть внимательными и не доверять непроверенным источникам. В случае попыток требовать деньги за услуги, связанные с пленными украинцами, следует немедленно сообщать правоохранителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 февраля Украина совершила новый обмен пленными. Из российского плена вернулись домой 150 защитников.

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