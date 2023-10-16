"Предварительно сбили два Су-30": в ГУР рассказали новые подробности об освобождении "вышек Бойко"

Командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР "Артан" Александр "Лютый" рассказал подробности спецоперации по освобождению "вышек Бойко" – буровых газодобывающих платформ, стоящих на шельфе Черного моря между островом Змеиный и западным побережьем Крыма.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, во время спецоперации россияне из авиации пытались поразить украинских спецназовцев, которые передвигались на катерах.

"Во время операции на "вышках Бойко" я отрабатывал с ПЗРК и с катера. И со своим вторым номером работал потом с самой "вышки" – это тогда, когда была операция по спасению "Конана". Тогда мы предварительно сбили два Су-30, хотя это еще не подтвержденная информация", – говорит Александр.

Задача группы ПЗРК в ходе таких операций состоит в том, чтобы сработать на опережение и сохранить личный состав. Именно поэтому "Лютый" и его люди начинают выпускать ракеты еще до того, как в зону их действия попадает вражеский самолет. Тогда российская авиация получает приказ разворачиваться и уходит.

По словам Александра, освобождение этих платформ дает большие возможности по перемещению в акватории Черного моря и десантированию на побережье оккупированного Крыма.

"Россияне использовали эти "вышки" как базы, прежде всего "Тавриды" и "Петр Годованец". Там у них были размещены метеорологические станции, личные вещи, вооружение, техника, много боеприпасов разного типа. Я так понимаю, что они их использовали как мобильный пункт дислокации и перемещения. Фактически много оборудования, которое было найдено там, мы уже используем против них же", – объясняет "Лютый".

Во время операции спецназовцы ГУР выждали удобный момент, когда россияне вывели из "вышек" часть личного состава.

"Оставшихся удалось выбить. В конце концов эта операция заняла в сумме около двух недель", — резюмировал Александр.

Освобождение "вышек Бойко"

11 сентября 2023 стало известно, что Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Операцию провели силами подразделений ГУР МО Украины.

Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.

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