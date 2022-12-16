"Предвестники" большого наступления: британский генерал объяснил, что могут означать последние ракетные атаки РФ

Последние ракетные атаки России по Украине могут являться "предвестником" великого российского наступления.

Об этом заявил бывший заместитель Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф, ссылаясь на данные разведок, пишет Sky News.

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По его словам, российские обстрелы были продолжением массированных ударов, произошедших в октябре. Ракетным террором оккупанты хотят сломать моральный дух украинцев.

"Это формирует поле боя так, как это описывают военные. Разрушение городов и поселков — удар по моральному духу гражданского населения. Это в значительной степени продолжение того, что происходит примерно с октября. Более 1000 ракет было запущено по Украине именно с этой целью с октября. Я думаю, что разница состоит в том, что до сих пор это было разработано, чтобы сломать моральный дух гражданского населения, чего он не сделает, пока россияне тормозят", – сказал британский генерал.

Также он отметил, что россияне "зачищают" линии фронта и мобилизуют значительное количество гражданских за последние недели. Что может свидетельствовать о подготовке к повторной атаке.

16 декабря Россия обстреляла Украину ракетами

С 10 октября совершает массированные атаки по мирным городам Украины. Так, утром 16 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Из-за этого в многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. На вечер в регионах возвращается свет и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге — это молодые супруги.

По данным Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет. Вражеская авиация запускали ракеты Х-555 и Х-101 из самолетов Ту-95, также избивали "Калибрамы" из Черного моря и еще запускали ракеты С-300.

Карта войны на 16 декабря: россияне обстреливают Бахмутское направление и укрепляются на Херсонщине

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