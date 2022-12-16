"Предвестники" большого наступления: британский генерал объяснил, что могут означать последние ракетные атаки РФ

Также россияне "зачищают" линии фронта и мобилизуют значительное количество гражданских за последние недели.
Последние ракетные атаки России по Украине могут являться "предвестником" великого российского наступления.
Об этом заявил бывший заместитель Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф, ссылаясь на данные разведок, пишет Sky News.
По его словам, российские обстрелы были продолжением массированных ударов, произошедших в октябре. Ракетным террором оккупанты хотят сломать моральный дух украинцев.
"Это формирует поле боя так, как это описывают военные. Разрушение городов и поселков — удар по моральному духу гражданского населения. Это в значительной степени продолжение того, что происходит примерно с октября. Более 1000 ракет было запущено по Украине именно с этой целью с октября. Я думаю, что разница состоит в том, что до сих пор это было разработано, чтобы сломать моральный дух гражданского населения, чего он не сделает, пока россияне тормозят", – сказал британский генерал.
Также он отметил, что россияне "зачищают" линии фронта и мобилизуют значительное количество гражданских за последние недели. Что может свидетельствовать о подготовке к повторной атаке.
16 декабря Россия обстреляла Украину ракетами
С 10 октября совершает массированные атаки по мирным городам Украины. Так, утром 16 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Из-за этого в многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. На вечер в регионах возвращается свет и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге — это молодые супруги.
По данным Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет. Вражеская авиация запускали ракеты Х-555 и Х-101 из самолетов Ту-95, также избивали "Калибрамы" из Черного моря и еще запускали ракеты С-300.
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