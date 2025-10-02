- Дата публикации
Преимущества Украины зимой: почему российское наступление обречено на "абсолютный провал"
Ключевым вопросом в преддверии холодов остается, насколько Россия готова пополнять свои войска новой живой силой.
Холодное время года традиционно укрепляет позиции ВСУ, в то время как зимняя кампания врага испытывает «абсолютный провал», как это было в прошлом году.
Такое мнение высказал спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
По его словам, когда российские войска решили атаковать зимой, это привело к «абсолютному провалу».
«Поэтому в этом плане, скорее, положительные новости [для нас]», — отметил Трегубов.
По традиции наступление холодного времени года значительно укрепляет позиции украинских защитников, поскольку усложняет передвижение и логистику для оккупантов.
3 фактора: что решит успех или провал врага
Спрогнозировать потенциальное продвижение российских войск на том или ином направлении, в частности в сторону Константиновки, сложно. Виктор Трегубов подчеркнул, что успех любой вражеской кампании зависит от ряда факторов:
Смелость окупантов.
Их подготовленность к боевым действиям.
Мобилизационный ресурс России.
Именно пополнение войск новой живой силой остается ключевым вопросом, определяющим потенциальную способность врага к новым наступлениям зимой.
Напомним, СМИ обнародовали данные о том, что агрессорка Россия усилила атаки на Украину в сентябре – на 36% больше, чем в августе. Согласно данным, в сентябре Россия совершила 5 638 запусков дронов-камикадзе и 185 ракетных атак в ночное время. Особенно показательной стала ночь на 7 сентября, когда Россия выпустила 810 дронов — самый зафиксированный объем за время войны.