"Преимущественно доверяют": сколько украинцев доверяют полиции, Нацгвардии и СБУ

Рост доверия, скорее всего, есть следствие выстроенной ассоциации между этими органами и обороной страны.

В Украине по сравнению с 2021 годом заметно возросло доверие к большинству органов в секторе общественной безопасности.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Так, к Национальной гвардии доверие возросло с 50% до 72%, в СБУ – с 23% до 59%, в НПУ – с 30% до 56%, в СНБО – с 27% до 49%.

“Важно, что для СБУ и НПУ фактически видим смену тренда с “преимущественно не доверяют” на “преимущественно доверяют”. В случае НПУ 68% считают, что полиция может предотвращать преступления, а 55% считают, что она может расследовать их (по сравнению с 2021 годом показатели выросли). Такой значительный рост доверия скорее всего является следствием выстроенной ассоциации между этими органами и обороной страны, то есть эти органы воспринимаются как элементы противостояния и изгнания врага”, — пояснили в КМИС.

Напомним, что сегодня 24 страны мира расследуют преступления, совершаемые и совершаемые на территории Украины.

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