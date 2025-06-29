Преимущественно рабочие профессии: военный о том, кого больше всего в армии

В армии не хватает людей, умеющих пользоваться компьютером — военный

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На войне подавляющее большинство мужчин — это представители рабочих профессий. Поэтому иногда есть нехватка людей, имеющих хотя бы базовые навыки пользования компьютером.

Такое мнение в интервью изданию «Четвертая власть» высказал военный с позывным «Профессор» Максим Гон, который до полномасштабного вторжения был преподавателем истории в университете Ровно.

«Профессор» заметил, что не встречал своих коллег в армии. Предполагает, что это потому, что у преподавателей есть бронирование.

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«Я встречал ребят аспирантов после, по-моему, университета Франка Львовского. Их сразу заметно по языку, по конструкции предложений, но такого люда мало. Мало прежде всего потому, что преподавателям высшей школы дают так называемую бронь, как и учителям», — говорит военный.

По словам Максима, преимущественно в составе его батальона — «это водители, ребята, работавшие на земле, рабочие профессии».

«Эти ребята умеют и трубы поремонтировать, и наладить в разбитом доме крестьянскую печь, чтобы она не дымила и в помещении можно было быть. Эти ребята очень выручают, они многое умеют, имеют практические навыки…», — отметил он.

«Профессор» признает, что среда в армии разная. Но людей, «работавших головой», в армии не хватает.

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«Это было бы очень интересно посмотреть, так сказать, социальный портрет украинской армии, какая часть там рабочего народа и, условно говоря, людей, работавших головой. Думаю, диспропорция будет огромна. И это проблема, потому что война очень технологична и людей, которые общаются, скажем, на „ты“ с компьютером, хотя бы хорошо знают Word и Excel, я уже не говорю что-то посложнее. Таких людей очень не хватает», — признается Максим Гон.

Он привел пример своего подразделения радиоразведки, где есть должность операторов, слушающих и фиксирующих информацию в компьютере.

«Они должны быстро набирать тексты. Сейчас там есть немного изменения, но в принципе нужно неплохо владеть хотя бы вордом. Половина наших ребят ноутбуками никогда не пользовались. Один из них рассказывал историю: „жена — бухгалтер, я ее компьютер купил и больше в него не заглядывал“. По моему опыту это типичные истории, когда хорошие люди, хорошие рабочие, водители, электрики. Они должны выполнить какую-то другую функцию, а базовых навыков нет, их нужно приобретать на ходу», — подытожил военный.

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