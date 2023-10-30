"Преимущество над Россией есть": Федоров о том, как в Украине увеличилось производство дронов

В Украине более чем в 100 раз увеличено производство и количество дронов по сравнению с прошлым годом.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина.

“Мы сделали уже такой пилотный проект “Армия дронов”. Мы приняли десятки постановлений, законов, дерегулировали это направление, увеличили финансирование. И если сравнивать этот год и прошлый год, то более чем в 100 раз увеличено производство и количество дронов, наши Вооруженные силы, вообще все Силы обороны, получат до конца года”, — сказал Федоров.

“Если говорим о дронах, то есть категории, в которых нам удалось получить преимущество. Это, например, коптеры. Мы больше производим коптеров. Уже преимущество у нас есть”, – отметил министр цифровой трансформации.

Есть направления, где мы сейчас построили производство, крупные заводы и у нас будет преимущество завтра или через месяц. А есть направления, которые нам нужно дорабатывать еще по многим компонентам», – добавил Федоров.

Так, например, говорит он, у россиян есть "Ланцеты" : "Эта категория у нас провисала и никогда не было аналогов, которые хотя бы немного приблизились к "Ланцетам". Но сегодня уже под десяток компаний, которые развивают подобные технологии, однако к массовому производству еще не перешли. Но это вопрос месяцев, когда мы догоним в этом направлении Россию”.

То есть, объясняет Федоров, есть определенные категории, подкатегории, где мы догоняем, есть те, где мы побеждаем: «И действительно это война, которая развивается каждый день. Каждое утро я получаю информацию о пораженной дронами технике окупантов, об уничтоженном личном составе”.

"Также я получаю информацию о частотах, например, на каких частотах начали работать FPV-дроны у россиян, какие новые комплектующие они начали применять, какая связь", — говорит министр цифровой трансформации.

"И мы все это анализируем и дальше уже принимаем решения и доносим это решение до производителей, общаемся, консультируемся, что нам нужно изменить в наших дронах, в наших частотах, в нашем РЭБе для того, чтобы продолжать вести бой в этой войне технологий", – отметил он.

“И поверьте, у нас есть определенные категории дронов, которых мы в прошлом году закупали 300 штук, а в этом году будем производить десятки тысяч. Мы запустили программу, по сути, в марте, и за эти чуть больше полугода уже результат вот такой. В следующем году он будет гораздо больше”, — резюмировал Федоров.

Ранее в Минцифре сообщили, что "Армия Дронов" за месяц поразила почти 140 танков и 270 артиллерийских систем врага.

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