Преимущество оккупантов разрушается: в РФ заканчивается время для прорыва в Украине — Bloomberg

Армия РФ в течение нескольких месяцев достигла лишь ограниченных успехов на поле боя против украинских войск, испытывающих нехватку оружия и боеприпасов. Превосходство оккупационной армии начинает разрушаться.

Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, окно для российского прорыва сужается даже несмотря на то, что Россия продолжает обстреливать ракетами и беспилотниками украинские города, в частности, энергетическую инфраструктуру.

Неудачная попытка россиян открыть новый фронт на северо-востоке Украины в Харьковской области.

Между тем Украина утверждает, что наносит "очень большие потери" российским войскам в боях вокруг города Волчанск.

Оккупантам не удалось и значительно продвинуться вперед после взятия стратегического восточноукраинского города Авдеевка в феврале ценой огромных потерь за месяцы боев. Они уже несколько недель пытаются захватить ключевой населенный пункт Часов Яр на востоке Донецкой области.

"Русская стратегия истощения сил Украины является очень дорогой и кровавой для самой российской армии. Она может привести к чрезмерному истощению сил с российской стороны, что, в свою очередь, дает украинцам шанс на контрнаступление ", — считает руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий. Руслан Пухов.

Путин не отказывается от планов

В издании также говорится, что российский диктатор Владимир Путин настаивает на том, что его военные цели неизменны, и что Россия будет воевать столько, сколько потребуется для победы в Украине.

"Перспективы России одержать победу в этом году значительно уменьшились в результате" возобновления поставок оружия и помощи. Россия, возможно, имеет наибольшее количество солдат, но многие ее первоклассные бронетехники были уничтожены, и на восстановление армии до уровня 2022 года уйдут годы» , – заявил старший научный сотрудник по вопросам наземных войн Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Он добавил, что решение Путина назначить Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны в прошлом месяце вместо своего давнего союзника Сергея Шойгу подчеркнуло потребность России вытеснить больше из ограниченных ресурсов перегревающейся экономики, добавляют авторы.

"Безусловно, обе стороны сталкиваются с огромными проблемами, особенно в вопросе замены погибших и раненых военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который снижает призывной возраст, хотя проблема с кадрами остается актуальной для армии ", — говорится в сообщении.

Добавим, оккупационная армия России продвинулась в районе Часового Яра Донецкой области на фоне наступательных сделок на этом участке фронта.

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