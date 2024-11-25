"Преимущество" противника обернется его слабостью — командир о наступательной операции РФ

Масштабная наступательная операция России рано или поздно закончится, и "превосходство" противника обернется его слабостью: вероятно из-за нехватки ресурсов, враг не сможет удерживать позиции.

Об этом рассказал "Украинской правде" командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес", лейтенант Антон Шмагайло (позывной "Бандерас").

Как сообщил Шмагайло, ситуация на фронте сейчас сложная, несмотря на потери враг также получает пополнение, не жалея своего личного состава, из-за его некомпетентности.

"Эти люди преимущественно не образованы и плохо подготовлены. Во время допросов пленные, которых еще недавно гнали на штурмы, рассказывают, что их подготовка длилась меньше недели. То есть Россия просто гонит свою массу насмерть", — сказал командир.

По его словам, сейчас противник пытается любой ценой добиться успехов на фронте, в том числе на Купянском направлении.

"Однако масштабная наступательная операция армии РФ рано или поздно закончится. Вполне вероятно, что тогда "превосходство" противника обернется его слабостью", — добавил военный.

Как считает Шмагайло, из-за нехватки ресурсов враг не сможет удерживать позиции.

"Война – это бесконечные уроки, и мы не знаем, каким будет следующий урок для нас и для врага", – подчеркнул командир.

Напомним, ранее Шмагайло сообщил, что враг не покидает попыток захватить Купянск. В частности, он отметил, что россияне планируют достичь этой цели к Новому году.

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