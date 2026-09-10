Преимущество Украины тает: экс-директор Google сделал тревожный прогноз войны — The Washington Post

Война в Украине / © ТСН

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Россия все быстрее адаптируется к украинским технологическим решениям, наращивает производство вооружений и готовит новую масштабную мобилизацию. Поэтому одно из ключевых преимуществ Украины — скорость технологических инноваций — постепенно уменьшается.

Об этом заявил бывший генеральный директор Google и руководитель Special Competitive Studies Project Эрик Шмидт в своей колонке для The Washington Post после очередной поездки в Украину, где работает с украинскими военными над развитием технологий для поля боя.

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По его оценке, Россия переходит к модели затяжной войны на истощение, привлекая все большее количество промышленных и человеческих ресурсов. Шмидт считает, что Украине сложно конкурировать с такими масштабами без существенного увеличения западной поддержки.

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На протяжении большей части войны у Украины было преимущество благодаря способности быстро создавать и адаптировать новые системы. Украинские инженеры могли разработать новое оружие, опробовать его на фронте и усовершенствовать через несколько недель.

Однако, по словам Шмидта, Россия научилась реагировать быстрее на украинские разработки. В частности, после появления украинских дронов-перехватчиков против «Шахедов» российские войска начали применять более быстрые реактивные версии беспилотников, которые сложнее сбивать.

Также он утверждает, что Россия работает над собственной спутниковой группировкой, которая потенциально может конкурировать со Starlink, используемой украинскими военными для связи и управления беспилотниками.

Украине не хватает производственного масштаба

Шмидт называет одной из главных проблем Украины недостаток достаточного количества вооружения, а не отсутствие технологических решений.

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По его словам, украинские командиры часто знают, какие системы им нужны для противодействия российским войскам, но не имеют их в необходимом количестве.

Один из командиров рассказал ему, что подразделение прекратило поиск новых целей, поскольку не имело достаточно дронов даже для поражения уже обнаруженных.

По мнению Шмидта, в современной войне решающим становится именно масштаб производства. Речь идет не о сотнях высокотехнологичных беспилотников, а о возможности выпускать их сотнями тысяч.

Россия может усилить давление зимой

Шмидт также предупредил, что предстоящая зима может быть критической для Украины.

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По его оценке Россия продолжит использовать дефицит украинских средств противовоздушной и противоракетной обороны для ударов по энергетической инфраструктуре.

Он также отметил, что Москва наращивает военное производство и, по ожиданиям украинской стороны, может провести новую масштабную мобилизацию.

Шмидт считает, что у Украины достаточно инженерных кадров, боевого опыта и способности к инновациям, однако нет промышленной базы, способной самостоятельно обеспечить потребности войны такого масштаба.

По его мнению, западным партнерам нужно увеличить поставки дронов-перехватчиков, боеприпасов и дальнобойного оружия, а также инвестировать в расширение украинского оборонного производства.

Он призвал Запад рассматривать украинскую оборонную промышленность как часть своей системы и совместно наращивать производство вооружений.

Шмидт подытожил, что одной устойчивости Украины недостаточно для победы в войне, если она не будет подкреплена соответствующими ресурсами и масштабами производства.

Ранее мы писали, что Россия начала новую смертельную фазу войны против Украины, намеренно и систематически атакуя железнодорожную и общую логистическую инфраструктуру. Об этом свидетельствуют отчеты ведущих западных аналитических центров и СМИ, опубликованные в начале сентября 2026 года.

ТСН.ua собрал анализ военных и геополитических целей, преследуемых Кремлем этими безжалостными атаками на транспортные коммуникации. Западные аналитики констатируют, что Москва рассматривает украинскую транспортную сеть как интегрированную цель для перелома войны.

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