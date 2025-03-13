Прекращение огня и перемирие: Путин наконец дал ответ – окончится ли война

Диктатор заверил, что Россия выступает за перемирие, "но есть нюансы, включая Курскую область".

Российский диктатор Владимир Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы".

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

Диктатор цинично "поблагодарил" Дональда Трампа за "внимание к украинскому вопросу".

"РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но которые приводят к долгосрочному миру и устраняют причины кризиса. Россия за перемирие, но есть нюансы, включая Курскую область", — сказал Путин.

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Глава Кремля откровенно признал, что опасается, что эти 30 дней Украина использует для усиления своих позиций и укрепления войск.

Диктатор похвастался, что армия РФ якобы "наступает почти везде". Поэтому ему непонятно, как будет разрешаться ситуация на линии столкновения в случае перемирия.

Кроме того, Путин считает непонятным вопрос контроля и верификации в случае прекращения огня. Также он называет "очень сложным" вопрос контроля за нарушением режима прекращения огня на 2 тыс. км линии фронта.

"РФ будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта и выходу на приемлемые договоренности исходя из ситуации "на земле", — самоуверенно заявил Путин.

В завершение диктатор сказал, что может позвонить Трампу, чтобы обсудить идею перемирия.

Ранее представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и США могут состояться уже сегодня.

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

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