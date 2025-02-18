Прекращение огня или завершение войны: Дуда оценил, насколько эффективны усилия США

Разговор был сосредоточен на вопросах безопасности, с особым акцентом на ситуации в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что усилия команды президента США Дональда Трампа приведут, по меньшей мере, к прекращению огня между Украиной и Россией.

Об этом сообщает PAP.

Польский президент рассказал журналистам, что встретился со специальным представителем Трампа Китом Келлогом. По его словам, разговор был сосредоточен на вопросах безопасности, с особым акцентом на ситуации в Украине. Также обсуждались российские провокации, в частности, в воздушном пространстве Польши.

"У меня есть полное представление о ситуации, когда речь идет о текущих действиях Соединенных Штатов. По моему личному мнению, Америка очень решительно начала игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине. Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то это происходит решительно".

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Он подчеркнул, что позиция Польши неизменна и заключается в том, что нельзя позволить России выиграть эту войну, и что достигнутый мир должен быть "справедливым и крепким".

"Я ожидаю, что действительно произойдет как минимум прекращение огня, и я надеюсь – прекращение российской агрессии против Украины. Здесь нужна очень решительная политика. Я верю, что президент Трамп сможет проводить такую политику", – подчеркнул Анджей Дуда.

Напомним, в западных СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп якобы планирует остановить огонь в Украине к Пасхе (20 апреля). А издание Financial Times называет еще одну вероятную дату – 9 мая, когда в РФ отмечают победу СССР над нацистской Германией.

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