Прекращение огня не будет настоящим окончанием войны: Подоляк о последствиях "быстрой" сделки с РФ

По мнению советника руководителя ОПУ, Кремль будет продолжать ползучую агрессию и постарается расширить ее на другие страны Европы.

Прекращение огня в Украине еще не означает реальное окончание войны и наступление настоящего долгосрочного мира. Более того, даже если боевые действия в Украине прекратятся, Россия не остановится на достигнутом и "продолжит ползучую агрессию" против Европы.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

"Прекращение огня – это означает финал войны? Если исходить с точки зрения, что люди немножко не понимают реалий, и немножко не понимают, что такое война, и кто является агрессором, то тогда да – ты прекратил войну, вышел и сказал: "Смотрите, мы прекратили войну, все круто". Но это не значит, что война прекратилась на самом деле", — отметил Подоляк.

Он считает, что Кремль будет продолжать ползучую агрессию и постарается распространить ее на другие страны Европы. Об этом, например, свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что "ни в коем случае Европа не будет сидеть за столом переговоров". А такая позиция делает невозможным достижение устойчивого мира.

"Тут же главное что? Рубио же говорит об этом, что "мы хотим получить справедливый мир, когда все стороны будут частично довольны тем, что есть прекращение огня" и "мы хотим получить долгосрочный мир, который не приведет через 2-3 года к следующему этапу войны или к следующей эскалации", — напомнил Подоляк слова госсекретаря США Марко Рубио.

Но при таком подходе "быстрое" соглашение о прекращении огня "на любых условиях, а тем более на условиях России" делает невозможным достижение такого мира, к которому стремится Украина.

"Ну это точно не о реализации справедливой концепции или долгосрочной концепции", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заверил, что никто не может заставить Украину сдаться. Сибига прямо не упомянул Трампа, но судя по всему, его пост посвящен именно последнему оскорбительному высказыванию американского президента в адрес Владимира Зеленского.

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