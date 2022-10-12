"Прекращение огня позволит России не проиграть войну": эксперт объяснил, зачем Путин бил по Киеву

Целью оккупантов было не уничтожение пешеходного моста в Киеве, а дорожное покрытие на спуске. Тогда жертв в столице было бы гораздо больше.

Россияне целились ракетой не в пешеходный стеклянный мост в Киеве, а по транспортной развязке. Если бы туда попал боеприпас, жертв было бы гораздо больше.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, по стеклянному мосту оккупанты бить не планировали, они пытались попасть в транспортную развязку.

“Если бы ракета попала в дорожное покрытие, жертв было бы гораздо больше. Это так же, как били по углу Владимирской и бульвару Шевченко. Российские пропагандисты потом сказали, что попали в здание Верховной Рады. Только они на 100 лет ошиблись, там Верховная Рада была в 917 году. Они четко бивали по транспортной инфраструктуре Киева. Цель – из-за убийства гражданских и разрушения инфраструктуры вызвать панику и хаос среди населения, чтобы население согласилось на мир любой ценой”, — подчеркнул Олег Жданов.

Также он добавил, что эскалация на фронте сейчас фактически невозможна. ВСУ уверенно идут вперед в Херсонской области и на Луганщине.

“Для России сейчас главная политическая задача – посадить нас за стол переговоров, прекратить огонь. Остановка огня позволит России не проиграть эту войну”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны от союзников.

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