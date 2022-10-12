"Прекращение огня позволит России не проиграть войну": эксперт объяснил, зачем Путин бил по Киеву

Целью оккупантов было не уничтожение пешеходного моста в Киеве, а дорожное покрытие на спуске. Тогда жертв в столице было бы гораздо больше.
Россияне целились ракетой не в пешеходный стеклянный мост в Киеве, а по транспортной развязке. Если бы туда попал боеприпас, жертв было бы гораздо больше.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, по стеклянному мосту оккупанты бить не планировали, они пытались попасть в транспортную развязку.
“Если бы ракета попала в дорожное покрытие, жертв было бы гораздо больше. Это так же, как били по углу Владимирской и бульвару Шевченко. Российские пропагандисты потом сказали, что попали в здание Верховной Рады. Только они на 100 лет ошиблись, там Верховная Рада была в 917 году. Они четко бивали по транспортной инфраструктуре Киева. Цель – из-за убийства гражданских и разрушения инфраструктуры вызвать панику и хаос среди населения, чтобы население согласилось на мир любой ценой”, — подчеркнул Олег Жданов.
Также он добавил, что эскалация на фронте сейчас фактически невозможна. ВСУ уверенно идут вперед в Херсонской области и на Луганщине.
“Для России сейчас главная политическая задача – посадить нас за стол переговоров, прекратить огонь. Остановка огня позволит России не проиграть эту войну”, — подчеркнул военный эксперт.
Напомним, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны от союзников.
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