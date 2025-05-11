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Прекращение огня уже завтра?: Зеленский сделал заявление о перемирии и переговорах
Зеленский ждет режим прекращения огня уже с завтрашнего дня и надеется на личную встречу с Путиным в Турции.
Президент Владимир Зеленский ожидает, что с завтрашнего дня, 12 мая, начнется полное прекращение огня.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства», — сказал Зеленский.
Он также подтвердил, что лично примет участие в переговорах в Турции.
«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут», — подытожил президент Украины.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.
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ЧЕТВЕРГ, ТУРЦИЯ! ЗЕЛЕНСКИЙ вызвал ПУТИНА на ПЕРЕГОВОРЫ ЛИЧНО!