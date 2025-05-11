ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2062
Время на прочтение
1 мин

Прекращение огня уже завтра?: Зеленский сделал заявление о перемирии и переговорах

Зеленский ждет режим прекращения огня уже с завтрашнего дня и надеется на личную встречу с Путиным в Турции.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский ожидает, что с завтрашнего дня, 12 мая, начнется полное прекращение огня.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства», — сказал Зеленский.

Он также подтвердил, что лично примет участие в переговорах в Турции.

«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут», — подытожил президент Украины.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЧЕТВЕРГ, ТУРЦИЯ! ЗЕЛЕНСКИЙ вызвал ПУТИНА на ПЕРЕГОВОРЫ ЛИЧНО!

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie