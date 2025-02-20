Прекращение огня в Украине: эксперты называют сценарии и предупреждают об угрозе

Остановка огня в Украине остается ключевым вопросом, однако его условия, время и возможные сценарии зависят от политических переговоров, международной поддержки и готовности сторон к компромиссам.

Завершение боевых действий в Украине активно обсуждается украинскими и мировыми политиками. Многие эксперты предполагают, что огонь может прекратиться в 2025 году и называют приблизительные даты.

Однако прекращение боевых действий не означает завершения войны. Также существует угроза от "мира по принуждению".

Что известно об окончании войны РФ против Украины и по какому сценарию это может произойти читайте в материале от ТСН.ua.

Действенные инструменты

Заставить РФ к прекращению огня на справедливых условиях можно, если применить к государству-агрессорке два действенных инструмента.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, это:

нефтяное эмбарго

существенное наращивание ударов по русской территории.

“Нефтяное эмбарго довольно быстро окончательно обнулит возможность России получать ситуативные доходы для финансирования даже не милитарного блока, а рекрутинговых программ, то есть принимать живую силу. Они же воюют живой силой», – объяснил Подоляк.

Также, по словам Подоляка, уничтожение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на территории европейской части России уже существенно подрывает логистические способности окупантов насыщать ресурсом линию фронта.

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Ранее советник главы Офиса президента заявлял, что прекращение огня в Украине еще не будет означать реального окончания войны и наступления настоящего долгосрочного мира.

Как считает Подоляк, если боевые действия в Украине прекратятся, Россия не остановится на достигнутом и будет "продолжать ползучую агрессию" против Европы. Об этом, например, свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что "ни в коем случае Европа не будет сидеть за столом переговоров". А такая позиция делает невозможным установление устойчивого мира.

Прекращение боевых действий в ближайшее время

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что прекращение огня между Российской Федерацией и Украиной возможно уже в 2025 году.

"Я думаю, что в этом году мы придем в режим прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно – это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих", – заявил глава ГУР.

В свою очередь нардепка Анна Скороход в эфире Вечер.LIVE заявила, что в ближайшее время украинцев ждет мирный договор, а затем — президентские, парламентские и местные выборы.

По словам Скороход, подобные дискуссии уже продолжаются в кулуарах власти. Также она добавила, что активно ведется подготовка к выборам.

Стоит отметить, что в январе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Верховная Рада примет дату следующих выборов президента и парламента, как только в Украине будет отменено военное положение.

Эксперты называют вероятные даты

Издание Financial Times сообщает, что высокопоставленные украинские и западные чиновники заявили, что Трамп и Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня до одной из двух важных дат.

Это может произойти либо на Пасху, которую Православная и Католическая церкви будут отмечать 20 апреля этого года, либо 9 мая, когда Россия празднует победу СССР над нацистской Германией.

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"Путин захочет [соглашения] в такой знаменательный день [9 мая], как этот", — цитирует издание неназванного украинского чиновника.

Financial Times отмечает, что главная амбиция Путина состоит в том, чтобы создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе — так же, как Ялтинская конференция сделала для Советского Союза в конце Второй мировой войны.

Старший научный сотрудник New America, бывший карьерный офицер спецназначения доктор Лиам Коллинз подвергает сомнению, что боевые действия могут завершиться к Пасхе.

В комментарии журналистке ТСН.ua Кристине Зеленюк он рассказал, что война дорого стоит и для Украины, и для агрессорки России.

"Ни одна из сторон не видит решающей победы такой вероятной, поэтому ни одна сторона не желает продолжать дорогостоящую войну. Кроме того, США активно продвигают режим прекращения огня, что увеличивает его вероятность. Что работает против прекращения огня, так это то, что обе стороны должны верить, что прекращение огня приведет".

Впрочем, отмечает эксперт, очевиден тот факт, что РФ не заинтересована в том, чтобы уйти, "не сохранив за собой значительную часть территории, которую она сейчас оккупирует".

Такого же мнения придерживается и директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он отметил, что прекращение огня требует "хоть какого-то сведения позиции враждебных сторон".

По его словам, несмотря на то, что Украина показывает готовность к переговорам, но у нас с россиянами нет единого видения этих переговоров.

"Там очень много дополнительных вопросов, с которыми еще нужно работать и работать. Быстро проработать вопросы, даже бюрократического характера, я сомневаюсь, что получится", – подытожил Краев.

Три сценария войны

Издание Bloomberg называет три сценария дальнейшего развития войны:

первый – наиболее вероятный;

второй – "идеальный для Киева";

третий – "ночной ужас для Киева".

Согласно первому сценарию, оккупированные территории останутся фактически под контролем России. Однако есть вероятность обмена захваченными территориями. Украина получила гарантию безопасности. И большая часть переговоров была бы сосредоточена на том, насколько они будут сильными.

Однако членство в НАТО не рассматривается.

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Европейские партнеры США постараются убедить Дональда Трампа продолжить военную и материальную поддержку Украины, пока они сами наращивают свои военные силы.

"Идеальный сценарий для Киева" предполагает двустороннее обязательство США и европейцев вмешаться, если Россия снова нападет на Украину. Однако это будет усиление военной поддержки Киева или восстановление или усиление санкции РФ. По такому сценарию Украина может в будущем стать членом Евросоюза.

Третий сценарий предполагает, что Трамп может прекратить военную и финансовую помощь переложить решение проблем на европейские страны.

В таком случае Украина сохранит свой суверенитет и сможет начать восстановление.

Однако при таком сценарии РФ будет контролировать большое количество территорий, а впоследствии сможет начать войну против НАТО. В частности, напасть на страны Балтии.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвет любое потенциальное прекращение огня в Украине.

Именно поэтому в Киеве нужны гарантии безопасности.

"Поэтому без гарантий безопасности нельзя. А что это – гарантии безопасности? НАТО, сильное оружие, ракеты, ядерное оружие – какие-то сдерживающие пакеты. Или тогда будем строить, как я сказал, НАТО в Украине. И тогда, НАТО оружие от вас, контингент от европейцев и американцев", – рассказал Зеленский.

Опасность "мира из-за капитуляции"

Бывший глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен убеждены, что Путин сохраняет "имперские амбиции". И если союзники сократят военную помощь и начнут принуждать к "преждевременному прекращению огня", российский диктатор сможет отдохнуть, перевооружиться и, наконец, снова атаковать.

Остин и Блинкен назвали последствия этого "мира из-за капитуляции" как для Украины, так и для Европы, США и других стран. А именно, Украина в таком случае окажется "раздавленной сапогом Путина", а Европа окажется под "тенью тирана", решившего "восстановить пылающую империю Москвы". США придется тратить больше ресурсов и брать на себя большие риски, чтобы защититься от России и других "автократов и агентов хаоса".

Союзники Америки могут столкнуться с новыми рисками агрессии со стороны автократов, которые расценят победу Путина как "лицензию на охоту", подчеркнули представители США.

Военное положение в Украине после прекращения огня

Нардеп Федор Вениславский пояснил, что прекращение огня в Украине, которого могут достичь Киев и Москва, не будет отменять военное положение. Для отмены последнего необходим ряд условий.

По его словам, отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, предусмотренные законом о правовом режиме военного положения.

"Сам факт временного прекращения точно не устраняет те угрозы, которые послужили во введении правового режима военного положения. Это же не означает, что Россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине. Учитывая психическое состояние Путина я думаю, мы можем ожидать любого. не думаю, что военное положение может быть отменено", – объяснил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств. В частности, от отвода войск РФ, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан предупредил, что РФ будет бить по энергетике Украины минимум до конца зимы.

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