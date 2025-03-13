Прекращение огня в Украине: как менялась позиция России и что это может означать

Больше суток от кремлевского диктатора не было ответа на предложение режима тишины.

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня по всей линии фронта. Однако режим тишины введется тогда, когда на это согласится РФ.

Более суток от страны-агрессорки не было официальных комментариев и реакции на перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту ситуацию подтверждением того, что РФ стремится к продолжению войны.

Что известно о реакции россиян на предложение о перемирии – читайте в материале ТСН.ua.

Измена и саботаж

Западное медиа Reuters сообщало, что Путин вряд ли согласится на 30-дневную остановку огня, ведь сейчас РФ находится в сильной позиции и наступает.

Такую же позицию высказывали в Институте изучения войны (ISW), ссылаясь на российские радикальные группировки и чиновников, которые категорически высказывались по этому предложению.

В то же время российские блоггеры отмечали, что США и Украина при "первом случае" "откажутся" от мира", а прекращение огня они считают " чистой изменой и саботажем ".

Российский депутат Виктор Соболев цинично заявил, что перемирие Украина использует в качестве возможности для перегруппировки и перевооружения войска. Поэтому РФ не поддержит предложение о 30-дневном прекращении огня.

Российский министр Сергей Лавров добавил, что интересы России и США никогда не будут идентичными, "они не могут совпадать даже на 50%".

Советник Кремля Юрий Ушаков сказал, что прекращение огня станет возможностью для "передышки украинских военных".

"Какие-то шаги, имитирующие мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", – заявил Ушаков.

В частности, в некоторых российских Telegram-каналах согласие на перемирие называли "глупостью со стороны российского военно-политического руководства".

РФ в очередной раз выдвигает условия

В то же время, вицеспикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что любые договоренности о прекращении огня в Украине должны быть достигнуты на российских, а "не на американских" условиях.

По его словам, Кремль имеет право выдвигать условия, ведь Россия наступает, а "реальные соглашения пишутся на фронте".

Спикер Кремля Дмитрий Песков 12 марта призвал " не забегать вперед " с вопросом о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине, а посол РФ в Великобритании Андрей Келин добавил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня, однако завершение военных действий возможно.

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Он подчеркнул, что Москва согласится прекратить боевые действия только после достижения полномасштабного соглашения, которое бы отвечало его интересам.

Келин также заявил, что в Кремле осторожно относятся к переговорам о прекращении боевых действий. "Мы подходим к этому с большой осторожностью", – подчеркнул он.

РФ может затягивать с решением

Издание The Economist предположило, что Кремлевский диктатор будет делать все, чтобы максимально оттянуть решение по 30-дневному перемирию.

Там подчеркивают, что "какая бы сторона не возобновила боевые действия первой, это вызовет международное осуждение и гнев Дональда Трампа".

В статье указывают, что проблема Путина в том, что он еще не получил в Украине того, чего хотел. Речь идет о захвате территорий, выборах президента и ослаблении ВСУ. Там добавили, что "цель не оправдывает средства".

Путин ищет возможность отвоевать с помощью президента США Дональда Трампа то, что ему не удалось захватить на поле боя.

Там добавляют, что нынешняя опасность состоит в том, что хозяин Кремля попытается выдвинуть свои условия по предложенному прекращению огня, призывая не возобновлять американскую помощь, провести досрочные выборы в Украине или добиться международного признания захваченной им территории.

В статье The Economist подчеркивают, что российский диктатор может попытаться снизить эффект от предложения о прекращении огня путем нескончаемых затяжек под предлогом поиска разъяснений. Однако США должны проявить жесткость.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что диктатор попытается исключить Киев из переговоров, чтобы вести переговоры только с США. В частности, РФ может потребовать остановить поставки оружия в Украину как условие для согласования на временное прекращение огня. Впрочем, источник не уточнил, будет ли это прекращение касаться всех международных поставок оружия для ВСУ или только поставки от отдельных стран.

В ISW отметили, что Кремль "формально" даст "положительный ответ" на предложение временного прекращения огня, но также потребует "невозможных условий", на которые Украина не сможет согласиться.

Путин наконец-то заговорил

К вечеру, 13 марта, Путин отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней.

Он сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но "с определенными нюансами".

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"РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но приводящие к долгосрочному миру и устраняющие причины кризиса. Россия за перемирие, но есть нюансы, включая Курскую область", – сказал Путин.

Глава Кремля откровенно признал, что боится, что за эти 30 дней Украина использует для усиления своих позиций и укрепления войск.

Фактически кремлевский диктатор повторил заявление депутата Госдумы РФ Виктора Соболева, которое тот сделал два дня назад.

Как и ожидалось, Путни похвастался, что армия РФ якобы "наступает почти везде". Поэтому ему непонятно, как будет разрешаться ситуация на линии столкновения в случае перемирия.

Кроме того, глава Кремля заявил, что может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия перемирия.

Многообещающее заявление

Со своей стороны Трамп назвал заявление Владимира Путина о перемирии многообещающим, но не полным. Также он сообщил о своей готовности к разговору с российским президентом.

Американский президент сообщил, что его посланец Стив Виткофф ведет серьезные переговоры в Москве. Трамп надеется, что Россия согласится на полное прекращение огня, как это сделала ранее Украина.

Также он отметил, что сегодня станет ясно, поддерживает ли Российская Федерация предложение о перемирии.

По словам американского лидера, США и другие страны платят за эту войну "огромную цену", очевидно, имея в виду стоимость военной поддержки.

Напомним, ранее мы сообщали, какие последствия будут для РФ, если она не согласится на временное перемирие.

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