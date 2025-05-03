Прекращение огня: Зеленский рассказал, как может происходить мониторинг

Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

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Надо очень быстро решить вопрос мониторинга – это в первую очередь для ceasefire. Второе - что в целом будет с фабулой окончания войны .

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

"Эти два вопроса точно самые актуальные, потому что даже сейчас о них говорят", - объяснил глава государства.

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По словам Зеленского, пока у него нет четкого ответа, как именно может происходить мониторинг.

"Думаю, что в любом случае - разведка, спутник, технические данные. Все это Америка, Европа будет делать. Дронами технически все это можно контролировать. Использование дронов, сбросов, КАБов, самолетов, вертолетов, ракетных ударов - все это точно контролироваться будет. стрелковая, артиллерийская или минометная, спрятанная в посадке, с этим уже будет сложнее”, - высказался президент.

Впрочем, самый сложный вопрос - это линия разграничения. В качестве примера он вспомнил так называемую буферную зону после 2024-го, которая была сформирована после Минских соглашений, где были "постоянно какие-то нарушения".

"Не думаю, что очень много есть, в этом смысле слова, активистов из стран-партнеров, которые будут думать о какой-то соответствующей миссии", - сказал украинский президент.

Напомним, в ISW заявляют, что Украина готова к компромиссам, но РФ отвергает все мирные предложения. Аналитики отмечают, что даже спецпосланник США в Украине Кит Келлог недавно подтвердил, что Киев остается преданным попыткам найти путь урегулирования в войне.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что прибытие миротворцев в Украину произойдет только в момент окончания войны. По его словам, проходили встречи по коалиции желающих. Однако, отмечает президент, "все хотят ceasefire, а уже потом продолжать активные дипломатические действия в любом случае".

Дата публикации 21:38, 27.04.25 Количество просмотров 407 Трамп наконец-то это признал сам! Путину больше не удастся водить американца за нос